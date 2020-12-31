İsmail Demirci kimdir, kaç yaşında? Güldür Güldür Show konuğu İsmail Demirci nereli, evli mi, eşi Hande Soral kim?
İsmail Demirci'nin konuk olarak katıldığı Güldür Güldür Show programında yılbaşı heyecanı devam ediyor. Dikkat çeken konuklar arasında oyuncu İsmail Demirci'nin hayat hikayesi merak konusu olurken programda izleyicileri kahkahaya boğacak başarılı isimleri ağırlanıyor. Güldür Güldür Show programına konuk olan İsmail Demirci kimdir, kaç yaşında nereli, evli mi, Hande Soral kim, oynadığı dizi ve filmler neler soruların yanıtlarını bu haberimizde derledik.
Güldür Güldür Show pragramının 2021 yılbaşı özel programına ünlü oyuncu İsmail Demirci konuk oldu. Sevilen oyuncu komedi programına konuk olması nedeniyle hayatı kariyeri merak konusu oldu. Peki İsmail Demirci, kimdir, kaç yaşında? İsmail Demirci evli mi, eşi kim, nereli? Hangi dizi ve filmlerde oynadı?
İSMAİL DEMİRCİ KİMDİR?
İsmail Demirci, 13 Kasım 1984'te Ankara'da doğdu. 2009 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Kurtlar Vadisi Pusu'da Erkan karakteri ile tanındı. İsmail Demirci Hande Soral'la evlidir.
İSMAİL DEMİRCİ'NİN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER
Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Kuzey Mollaoğlu)
Çarpışma (Galip) 2018
Mehmed: Bir Cihan Fatihi (Şehzade Orhan) (2018)
Babamın Günahları (2018) (Reha)
Babaların Babası (2016) (Berk Çetin)
Muhteşem Yüzyıl Kösem (Kemankeş Kara Mustafa Paşa) 2016-2017
Fabrika Kızı (dizi)(Ferhat) 2015
Serçe Sarayı 2015 (Ramazan)
Tut Sözünü 2014
Reaksiyon(Tekin)2014
Kurtlar Vadisi Pusu(Erkan) 2012-2013
Ben Onu Çok Sevdim (Avukat Talat) 2013-2014
Mor Menekşeler (Harun) 2012
Anneler ile Kızları (Sedat) 2011
Sessiz Gece
Türkan(Asistan Doktor Mehmet)
İki Aile
HANDE SORAL KİMDİR?
Hande Soral, 2 Şubat 1987 yılında Bursa İnegöl'de doğmuştur. İnegöl Turgut Alp Anadolu Lisesi'nden mezun oldu.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde okudu. Kendisi gibi oyuncu olan Bensu Soral adında kız kardeşi vardır. 2008 yılında Komedi Dükkanı adlı programda konuk oyuncu olarak yer alan ve televizyon dünyasına adım atan Hande Soral, 2008 ve 2011 yılları arasında yayınlanan "Küçük Kadınlar" isimli diziyle oyunculuğa başladı.
Dizide canlandırdığı Armağan karakteriyle başrol oynadı. 2014 yılında Çağan Irmak'ın yönettiği "Çalıkuşu" dizisinde yardımcı oyuncu olarak rol aldı. Hande Soral, 2015 yılında "Birleşen Gönüller" adlı sinema filminde Cennet karakterini canlandırdı. Diriliş Ertuğrul'da İlbilge Hatun karakterini canlandırmıştır.
14 Ekim 2017 tarihinde İsmail Demirci ile hayatını birleştiren Hande Soral, 1.60 metre boyunda, 54 kilo ve Kova burcudur.
HANDE SORAL DİZİ VE FİLMLERİ
Diriliş Ertuğrul (İlbilge) (TV Dizisi)
İsimsizler (Handan) (TV Dizisi)
Tahin Pekmez (TV Filmi)
Evlat Kokusu (Zeynep Gündoğan) (TV Dizisi)
Kalbim Yangın Yeri (Leyla Günsoy) (TV Dizisi)
Biz Size Döneriz (Lale) (Sinema Filmi)
Yılanların Öcü (1. ve 2. sezon) (Fatma) (TV Dizisi)
Birleşen Gönüller (Genç Cennet) (Sinema Filmi)
Çalıkuşu (Azelya) (TV Dizisi)
Fatih (Gevher) (TV Dizisi)
Gizli Oturum (Kısa Film)
Böyle Bitmesin (1. ve 2. sezon) (Nilay) (TV Dizisi)
Budala (Seslendirme) (TV Dizisi)
Alev Alev (Ümran) (TV Dizisi)
Bir Günah Gibi (Figen) (TV Dizisi)
Gecekondu (Kendisi) (Tv Programı)
Küçük Kadınlar (1., 2. ve 3. sezon) (Armağan Gezici)
Komedi Dükkanı (2. Sezon) (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)