İsmail Demirci kimdir, kaç yaşında? Güldür Güldür Show konuğu İsmail Demirci nereli, evli mi, eşi Hande Soral kim?

Güldür Güldür Show pragramının 2021 yılbaşı özel programına ünlü oyuncu İsmail Demirci konuk oldu. Sevilen oyuncu komedi programına konuk olması nedeniyle hayatı kariyeri merak konusu oldu. Peki İsmail Demirci, kimdir, kaç yaşında? İsmail Demirci evli mi, eşi kim, nereli? Hangi dizi ve filmlerde oynadı?

İSMAİL DEMİRCİ KİMDİR?

İsmail Demirci, 13 Kasım 1984'te Ankara'da doğdu. 2009 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Kurtlar Vadisi Pusu'da Erkan karakteri ile tanındı. İsmail Demirci Hande Soral'la evlidir.

İSMAİL DEMİRCİ'NİN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Kuzey Mollaoğlu)

Çarpışma (Galip) 2018

Mehmed: Bir Cihan Fatihi (Şehzade Orhan) (2018)

Babamın Günahları (2018) (Reha)

Babaların Babası (2016) (Berk Çetin)

Muhteşem Yüzyıl Kösem (Kemankeş Kara Mustafa Paşa) 2016-2017

Fabrika Kızı (dizi)(Ferhat) 2015

Serçe Sarayı 2015 (Ramazan)

Tut Sözünü 2014

Reaksiyon(Tekin)2014

Kurtlar Vadisi Pusu(Erkan) 2012-2013

Ben Onu Çok Sevdim (Avukat Talat) 2013-2014

Mor Menekşeler (Harun) 2012

Anneler ile Kızları (Sedat) 2011

Sessiz Gece

Türkan(Asistan Doktor Mehmet)

İki Aile

HANDE SORAL KİMDİR?



Hande Soral, 2 Şubat 1987 yılında Bursa İnegöl'de doğmuştur. İnegöl Turgut Alp Anadolu Lisesi'nden mezun oldu.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde okudu. Kendisi gibi oyuncu olan Bensu Soral adında kız kardeşi vardır. 2008 yılında Komedi Dükkanı adlı programda konuk oyuncu olarak yer alan ve televizyon dünyasına adım atan Hande Soral, 2008 ve 2011 yılları arasında yayınlanan "Küçük Kadınlar" isimli diziyle oyunculuğa başladı.

Dizide canlandırdığı Armağan karakteriyle başrol oynadı. 2014 yılında Çağan Irmak'ın yönettiği "Çalıkuşu" dizisinde yardımcı oyuncu olarak rol aldı. Hande Soral, 2015 yılında "Birleşen Gönüller" adlı sinema filminde Cennet karakterini canlandırdı. Diriliş Ertuğrul'da İlbilge Hatun karakterini canlandırmıştır.

14 Ekim 2017 tarihinde İsmail Demirci ile hayatını birleştiren Hande Soral, 1.60 metre boyunda, 54 kilo ve Kova burcudur.

HANDE SORAL DİZİ VE FİLMLERİ

Diriliş Ertuğrul (İlbilge) (TV Dizisi)

İsimsizler (Handan) (TV Dizisi)

Tahin Pekmez (TV Filmi)

Evlat Kokusu (Zeynep Gündoğan) (TV Dizisi)

Kalbim Yangın Yeri (Leyla Günsoy) (TV Dizisi)

Biz Size Döneriz (Lale) (Sinema Filmi)

Yılanların Öcü (1. ve 2. sezon) (Fatma) (TV Dizisi)

Birleşen Gönüller (Genç Cennet) (Sinema Filmi)

Çalıkuşu (Azelya) (TV Dizisi)

Fatih (Gevher) (TV Dizisi)

Gizli Oturum (Kısa Film)

Böyle Bitmesin (1. ve 2. sezon) (Nilay) (TV Dizisi)

Budala (Seslendirme) (TV Dizisi)

Alev Alev (Ümran) (TV Dizisi)

Bir Günah Gibi (Figen) (TV Dizisi)

Gecekondu (Kendisi) (Tv Programı)

Küçük Kadınlar (1., 2. ve 3. sezon) (Armağan Gezici)

Komedi Dükkanı (2. Sezon) (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)