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  3. İşler Güçler'in Feride'si Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves'le evlendi!
27 Ağustos 2020 Perşembe 09:26 | Son Güncelleme:

İşler Güçler'in Feride'si Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves'le evlendi!

İşler Güçler'in Feride'si Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves'le evlendi!

'İşler Güçler' dizisindeki Feride karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Gaye Gürsel, animasyon sanatçısı Jeff Treves'le geçen cumartesi günü sade bir nikâh töreniyle dünyaevine girdi.

Bu özel anı sadece aileleri ve yakın arkadaşlarıyla paylaşan çiftin, 20 yıldır sevgili olduğu öğrenildi. Gürsel, sosyal medya hesabından davetiyelerini ve eski fotoğrafını “Hayat enteresan gerçekten. Vay be Jeff” notuyla paylaştı. Çiftin arkadaşları ise nikâhtan fotoğraflara duygusal bir mesaj yazdı: “Sizinkisi romantik bir aşk hikayesi. 20 yıl önce gibi, bugün gibi, 20 yıl sonraki gibi hep mutlu olun.”

GAYE GÜRSEL KİMDİR?

Gaye Gürsel, 1980 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olan Gaye Gürsel, daha sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimini tamamladı.

Kameralar karşısına ilk kez 2004 yılında yayınlanan Haziran Gecesi isimli dizide canlandırdığı Ninan karakteriyle geçen Gaye Gürsel, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Safiye rolüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

Kaybolan Yıllar, Tutkunum Sana, Asi, Elif, Dersimiz Atatürk, Makber, Öğretmen Kemal, Gelecek Uzun Sürer, İşler Güçler, Kurtlar Vadisi Pusu, Bu İşte Bir Yalnızlık Var, Senin Uğruna, Meleklerin Mucizesi ve Müthiş Bir Film gibi bir çok dizi ve sinema filminde rol alan Gaye Gürsel, Youtube kanalı açarak tasarım, ev yenileme gibi hobi videoları çekip paylaşmaktadır.

Gaye Gürsel'in rol aldığı diziler ve filmler:

2004 – Haziran Gecesi (Ninan) (TV Dizisi)

2006 – Kaybolan Yıllar (Şebnem) (TV Dizisi)

2006 – Tutkunum Sana (Zeynep) (TV Dizisi)

2007 – Asi (Dora) (TV Dizisi)

2007 – Senin Uğruna (TV Dizisi)

2008 – Elif (Nilgül) (TV Dizisi)

2009 – Dersimiz: Atatürk (Öğretmen)(Sinema Filmi)

2010 – Makber (Gamze) (TV Dizisi)

2010 – Öğretmen Kemal (Öğretmen) (TV Dizisi)

2011 – Gelecek Uzun Sürer (Sumru) (Sinema Filmi)

2012-2013 – İşler Güçler (Feride) (TV Dizisi)

2013-2016 – (Safiye) (TV Dizisi)

2013 – Bu İşte Bir Yalnızlık Var (Nazlı) (Sinema Filmi)

2014 – Meleklerin Mucizesi (Nur (Melek))

2016 – Müthiş Bir Film (Sinema Filmi)

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