İşler Güçler filmi konusu ne? İşler Güçler oyuncuları kim?

İşler Güçler oyuncuları kim? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bu akşam televizyonda yayınlanacak İşler Güçler filmi ile ilgili aramalar da hız kazandı. Filmi daha önce izlemeyenler ve yeniden izlemek isteyenler filmin konusunu ve oyuncu kadrosunu araştırıyor. Yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir'in oturduğu İşler Güçler filmi ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

İŞLER GÜÇLER SAAT KAÇTA?

İşler Güçler bu akşam saat 20:00'de Star Tv ekranında yayınlanacak.

İŞLER GÜÇLER FİLMİ KONUSU NE?

Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Sadi Celil Cengiz muhteşem filmlerini çekme hayalleri kuran, ve gerekli parayı toplamak için istemeyerekte olsa 'Meslek Hikayeleri' adlı belgesel-programda sunuculuk yapan üç aktördür. Ahmet, başrol oynadığı günlerin özlemini çekmekte, mazideki başarılarının göz ardı edilmesinden şikayet etmektedir. Murat, mesleğinin gereklerini yapmaya çalışırken , kendisini terketmiş olan eski sevgilisiyle beraber çalışmanın zorluklarını yaşamaktadır.

İŞLER GÜÇLER OYUNCULARI KİM?

Ahmet Kural

Sadi Celil Cengiz

Murat Cemcir

Yeliz Şar

Murat Akkoyunlu