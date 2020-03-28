Işın Karaca'yı isyan ettiren görüntü!

Kısa bir süre önce Amsterdam'dan dönen Işın Karaca ile sevgilisi Can Yapıcıoğlu, tüm dünyaya hızla etkisi altına alan corona virüsten korunmak adına evde kendilerini karantinaya aldı.

İSYAN ETTİ

Bir süredir evde vakit geçiren Karaca, dün alışveriş yapmak için aracıyla dışarı çıktı. Sokakta gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen ünlü şarkıcı, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Dolu minibüse binmeye çalışan insanların fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Karaca, sosyal mesafenin önemine dikkat çekti.

"SANIRIM KORONAVİRÜS BU TİPLERE UĞRAMIYOR"

Işın Karaca, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Tamam, anlıyorum. Sokağa çıkmama yasası gelmeden işine gidecek olanlar gidecek de bu nedir kardeşim! İnsan hayatı bu kadar basit olmamalı! Bu fotoğraf bu sabah çekildi! Bugün yarım saatliğine markete çıktık ve ben gerçekten 'Pes' diyorum bize! Genç/yaşlı demeden, maşallah herkes sokakta! Sanırım corona virüs bu tiplere uğramıyor. Minibüslere acilen denetim gelmeli.