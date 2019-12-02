Işın Karaca'nın eski eşleri kapıştı, şarkıcıdan şok açıklamalar geldi!

İşte Işın Karaca’nın açıklamalarından satır başları…

-Türkiye Cumhuriyeti devleti bana çocuğumu korumakla yükümlü olduğumu söylüyor. Geri kalan, konuşulan, söylenilen lafların hiçbirinin hükmü yoktur. Benim tertemiz hayatımı kimsenin kendini aklaması için kullanmasına müsaade etmiyorum.

-Kızımın biyolojik babası bana dava açma hakkına sahiptir, dilediği zaman bu davayı açabilir. Ancak benim kızıma şu anda yaptığı gibi psikolojik olarak baskılar yapamaz. Bu kadına şiddettir, olmayan şeyleri anlatmak yalan dolan iftira… Maddi manevi her türlü hukuksal hakkımı kullanacağım.

-Sen ortadan kaybol, yıllar sonar gel kendini aklamak üzere Işın Karaca markasını kullan böyle bir dünya yok. Herkes elini vicdanına koysun böyle hikâyeler uydurmakla olmaz. Ne diyeceğimi bilmiyorum artık.

-Mia sekiz yaşında ve bu çocuk okula gidiyor. Biraz insaflı olun… Madem o kadar babaydın sen burada yıllarca kaldın, dün gitmedin ki birde uydurma hikâyeler çıkardın. Burada hukuk var, ben çocuğumu korumakla hükümlüyüm.

-Benim tek yapacağım şey de hep kendi kadınlık onurumu korumak. Kimse benim namusuma laf edemez. Avukatım bu konu üzerinde çalışmalara başladı.

-Mia çok korkuyor gelmesinden. Türkiye’ye dönmesinden çok korkuyor. ‘Ben onu görmek istemiyorum, ben onu tanımıyorum anne’ diyor. ‘Beni ona yatılı yollamayacaksın değil mi anne’ diye bana soruyor.

-Senin çocuğun sana böyle bir şey soruyorsa sen de cevap vermek zorundasın çok sakin durmaya çalışıyorum. Konu benim kızım Türkiye Cumhuriyeti soyadını bile değiştirmiş. Benim çocuğumun başı eğildi.

-Biliyor musunuz bir kız çocuğunun başının eğilmesi ne kadar utanç verici bir şey. Kimse benim çocuklarımın başını eğdiremez, kimse benim çocuklarım üzerinden kendini aklayamaz.