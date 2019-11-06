Işın Karaca'nın boşandığı eşi Tuğrul Odabaş konuştu: 'Neden boşandığımızı bilmiyorum'

Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Işın Karaca, "Tuğrul Bey ile denk gelmemeye özen gösterdiniz neler söyleyeceksiniz" sorusuna, "Hayırlısı olsun, hepimiz için çok hayırlısı olsun. Arkadaşlığımız tabii ki devam edecek. 25 yıllık arkadaşım devam etmemesi mümkün mü? Tek ricam aynı şeyi yapmayın adama. Öyle yaratılan senaryolar, yok öyle şeyler. Can yakıcı olur. Anlaşamadık bitti işte. Bu kadar net arkadaşlar" dedi.

"NEDEN BOŞANDIK BEN DE BİLMİYORUM"

Karaca'nın ardından muhabirlerin sorularını yanıtlayan Tuğrul Odabaş ise "Neden boşandığımızı ben de bilmiyorum" diyerek kafa karıştırdı.