Işın Karaca ve Tuğrul Odabaş neden boşandı? Sebebi ortaya çıktı

Son dönemlerde yarış atına yatırım yapmasıyla bilinen Işın Karaca, geçtiğimiz günlerde 'şarkıcılıktan daha çok para kazanıyorum' demiş ve eşiyle işlerini büyüteceğini söylemişti. Ancak ikilinin apar topar boşanması gündemi sarsarken, ayrılık nedeninin de yine at krizi olduğu öne sürüldü.

2. Sayfa'nın haberine göre Tuğrul Odabaş'ın, Işın Karaca'yı kullandığı söylendi. Odabaş'ın bir kadına, "Atları, Işın'a aldırıyorum. Parasını ona ödetiyorum. Haradaki tüm iyi atları aldırdım" dediği de belirtildi. Bu sözlerden haberdar olan Işın Karaca'nın ise eşiyle boşanma kararı aldığı öğrenildi. Öte yandan çift, boşanmak için gittikleri mahkemede birbirlerinden maddi ve manevi talepte bulunmadı.

ATLARI SATIP PARAYI PAYLAŞACAKLAR

Evliyken birlikte satın aldıkları 1.2 milyon liralık 11 yarış atının akıbeti de merak konusu oldu. İddiaya göre Karaca, hepsini kendi parasıyla aldığı atların birçoğunu satıp ücreti eski eşiyle paylaşmaya kararlı. Ayrıca Işın Karaca, eşiyle satın aldığı 11 atın 10'unu yüzde 50 ortak olarak TJK'ya kayıt ettirdi. Atların biri ise tamamen popçuya ait olarak kaydedildi. Medeni Kanun'a göre; gayrimenkul gibi değerlendirilen atlar, boşanma sonrasında yüzde 50 olarak paylaşılacak.

BİR İDDİA DAHA!

Öte yandan adliye çıkışı açıklama yapan Odabaş, “Işın bir sabah uyandı, annesine giderek ‘Beni bu adamdan boşa’ dedi. İhanet yok, evde büyü maddeleri bulundu. Kadına büyü yapmışlar” dedi. Odabaş’ın bu sözleri, magazin gündemine de damga vurdu.