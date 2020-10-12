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  • Işın Karaca kardeşi ile yollarını ayırdı! 'Fikir ayrılığına düştük'
12 Ekim 2020 Pazartesi 21:55 | Son Güncelleme:

Işın Karaca kardeşi ile yollarını ayırdı! 'Fikir ayrılığına düştük'

Işın Karaca kardeşi ile yollarını ayırdı! 'Fikir ayrılığına düştük'

Işın Karaca'nın menajerlik hizmetini yürüten abisi Akın Büyükkaraca ile tartışma yaşadığı, tartışmanın Karaca'nın Can Yapıcıoğlu ile sevgili olması sebebiyle çıktığı iddia edildi.

Işın Karaca, kardeşinin şirketten kendi isteğiyle ayrıldığını belirterek “Akın ile başarılı projelere imza attık, ancak senelerin de bize vermiş olduğu yorgunluğuyla da yok sayamadık. İlişkiler yorulur, fikir farklılıkları oluşabilir. Özel hayatımı ve iş hayatımı ayırmayı çok iyi bilirim. Sadece kızıma ve oğluma hesap veririm” dedi. 

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