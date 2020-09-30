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30 Eylül 2020 Çarşamba 11:00 | Son Güncelleme:

Işın Karaca eridi! 1 ayda 7 kilo verdi

Işın Karaca eridi! 1 ayda 7 kilo verdi

Ünlü sanatçı Işın Karaca, geçtiğimiz gün bir AVM'de sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile görüntülendi. Balon müzesini gezen çiftten Karaca, “Aslında kızım Mia'ya ayakkabı bakmaya gelmiştim ama rengarenk balonları görünce dayanamadım” dedi.

Verdiği kilolarla da dikkat çeken şarkıcı, “Pandemi dönemi başladığında içimdeki fırıncı usta uyanmıştı. En son baklava açıyordum. Sonra Can dedi ki ‘biraz dımbıllaştık galiba’. Ve son 1 ayda 7 kilo verdim. Bunun bir sırrı yok. Yemezsen verirsin. Ben de yemedim ve fazla kilolardan kurtuldum” dedi.

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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