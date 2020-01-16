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  3. Işın Karaca boşanma sonrası ilk kez konuştu: Sana güvenmiyorum dedi, iplerim koptu!

Işın Karaca boşanma sonrası ilk kez konuştu: Sana güvenmiyorum dedi, iplerim koptu!

Işın Karaca boşanma sonrası ilk kez konuştu: Sana güvenmiyorum dedi, iplerim koptu!

3 yıllık eşi Tuğrul Odabaş'tan geçtiğimiz aylarda boşanan ünlü şarkıcı Işın Karaca, 2. Sayfa programına konuk oldu. Karaca, Odabaş'tan boşanırken imzaladığı protokolü canlı yayında anlattı...

İşte Işın Karaca'nın açıklamalarından satır başları...

- Tuğrul'un SGK'sı dahil, tüm faturalarını ödüyorum.

- Sahip olduğum 12 atı Tuğrul'a hibe ettim. Atların bakımı bende... Atların aylık masrafı 20-25 bin TL civarında... Yavrulara ilk 6 ay para vermiyorsun zaten...

- 12 maddelik bir boşanma protokolü yaptık. Benim huyum bu, gitmem gereken bir yerden hemen giderim.

- Boşanma protokolü geldi, pazar akşamı. Tuğrul'a 'Pazartesi imzala' dedim, 'Noterde buluşalım benim de isteklerim var' dedi. Noterde buluştuk, imzaladım ve çıktım. Zaten orada her şey bitti. Son kalanlar da... 'Bana güvenmiyor musun' dedim. 'hayır' dedi. İplerim koptu.

- Atlar dışında bir işi yok. Evin bütün ihtiyaçlarını da ben karşılıyordum. Onun tek görevi Mia ile ilgilenmekti.

- Bir süre sonra kabuk bağlıyorsun. Kabuk bağlamak ne kadar tehlikeli biliyor musun? 'Seni seviyorum' demekle, sevmek mi olur?

- Tuğrul lafları çok güzel çevirirdi. Bitti gitti. düşünmüyorum bile... Ben o gece karar verdiğimde annemin koynunda ağladım. Rahatlama ağlamasıydı, pişmanlık değil.

- Akın bana her işten sonra kalem kalem fatura getirir. Bakmam bile... Tuğrul da birkaç kez bir şey getirdi. 'Atlar iyi mi, yaşıyorlar mı? Tamam, çok güzel şahane' dedim...

- Ben o kitabı kapatırken 'yaşadım ve bitti' diyerek kapatıyorum...


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