Işın Karaca 18 yaş küçük sevgilisine övgü yağdırdı: Can benden daha olgun!

Karantina günlerinin başlarında ortaya çıkan ilişkileri magazin gündemine bomba gibi düşen Işın Karaca ve Can Yapıcıoğlu çifti birlikteliklerini mutlu bir şekilde devam ettiriyor. Corona virüsü günlerinde ilişkilerini daha derin bir şekilde değerlendirme fırsatı bulan ikili zaman zaman sosyal medya hesaplarından da paylaşımda bulunuyor.

Işın Karaca (46) 6 aydır aşk yaşadığı Müzisyen Can Yapıcıoğlu (28) ile karantina günlerini İzmir Urla'da geçiriyor. Karaca, ilişkisiyle ilgili olarak şu itirafta bulundu: “Can beni müziğe boğdu, günde 8 saat piyano çalıyor. Benim için birçok şarkı yazığı besteledi. Benden daha olgun bir adam. Yaş farkına hiç takılmıyoruz.”