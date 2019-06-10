İşin aslı evlilik

‘Çarpışma’ dizisinin güzel oyuncusu 2011 Miss Turkey birincisi Melisa Aslı Pamuk ile Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup’un ilişkisi evliliğe gidiyor. Bir süredir beraberlik yaşayan ikili, Ramazan Bayramı’nı doğup büyüdükleri Hollanda’da geçirdi. İlk tatillerini burada geçirmenin keyfini yaşayan Pamuk ile Özyakup, aynı zamanda ailelerini de tanıştırarak ilişkilerini resmiyete taşıdı. Aile buluşmasının ardından sevgililer, Türkiye’ye döndü.

Aynı zamanda Milli Takım oyuncusu olan Oğuzhan Özyakup, milli maçlar nedeniyle Hollanda sonrası kampa girdi. Milli takım oyuncularıyla birlikte İzlanda maçına hazırlanan Özyakup, 12 Haziran’daki İzlanda-Türkiye mücadelesinin ardından sevgilisi Melisa Aslı Pamuk ile Ege sahillerinin yolunu tutacak. Çift baş başa deniz ve güneşin tadını çıkaracak.