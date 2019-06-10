  • $5,8568
  • 6,6181
  • 249.871
  • 93.303
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
10 Haziran 2019 Pazartesi 08:17 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 09:22

İşin aslı evlilik

İşin aslı evlilik

Melisa Aslı Pamuk ile Oğuzhan Özyakup ilişkilerini resmiyete taşıdı. Çift, Hollanda'daki ailelerini Ramazan Bayramı'nda tanıştırdı.

‘Çarpışma’ dizisinin güzel oyuncusu 2011 Miss Turkey birincisi Melisa Aslı Pamuk ile Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup’un ilişkisi evliliğe gidiyor. Bir süredir beraberlik yaşayan ikili, Ramazan Bayramı’nı doğup büyüdükleri Hollanda’da geçirdi. İlk tatillerini burada geçirmenin keyfini yaşayan Pamuk ile Özyakup, aynı zamanda ailelerini de tanıştırarak ilişkilerini resmiyete taşıdı. Aile buluşmasının ardından sevgililer, Türkiye’ye döndü. 

Aynı zamanda Milli Takım oyuncusu olan Oğuzhan Özyakup, milli maçlar nedeniyle Hollanda sonrası kampa girdi. Milli takım oyuncularıyla birlikte İzlanda maçına hazırlanan Özyakup, 12 Haziran’daki İzlanda-Türkiye mücadelesinin ardından sevgilisi Melisa Aslı Pamuk ile Ege sahillerinin yolunu tutacak. Çift baş başa deniz ve güneşin tadını çıkaracak. 

Türkler Galibiyeti Champs-Elysees’de Kutladı

<p>2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu üçüncü maçında Türkiye, Fransa’yı 2-0 mağlu

Türkler Galibiyeti Champs-Elysees’de Kutladı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Emekliye en az 269 TL zam yapılacak

Kim bu terbiyesiz! Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatmıştı

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.