Işıl Yücesoy’un oynadığı diziler ve hayatı ile ilgili bilgiler araştırılıyor.Yeşilçam’ın ünlü ismi Ayşen Gurda’nın cenaze törenine katılanlar arasında Işıl Yücesoy, Suzan kardeş gibi ünlü sanatçılar da bulunuyordu. Vatandaşlar Işıl Yücesoy’un hayatı ile ilgili bilgileri araştırıyorlar. Işıl Yücesoy, 2 Ekim 1945 tarihinde Kırklareli'de doğmuştur. Babası müzik öğretmeni Selahattin Yücesoy'dur. 2014 yılı Mart ayında başlayan "Kara Para Aşk" dizisine Eylül 2014 tarihinde 2. sezonda katılarak; başrollerinde Engin Akyürek ile Tuba Büyüküstün ve diğer rollerde Erkan Can, Saygın Soysal, Öykü Karayel gibi isimlerle birlikte rol aldı.

IŞIL YÜCESOY KİMDİR?

Işıl Yücesoy, 2 Ekim 1945 tarihinde Kırklareli'de doğmuştur. Babası müzik öğretmeni Selahattin Yücesoy'dur. Piyano çalmayı babasından öğrendi. İstanbul'da devam ettiği orta öğrenimi boyunca altı yıl süreyle okulun voleybol takımının kaptanlığını yaptı. Liseyi bitirdiği günlerde Rasimpaşa Spor Kulübü onu transfer etmiş, profesyonel sporcu olma yolunda ilk adımı atmıştı ki, o Sanat'a yöneldi.

Hacettepe Üniversitesi, Ankara Devlet Konservatuarı'ndan oyunculuk eğitimi alarak mezun olduktan sonra 1969 yılında Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. 6 yıl sonunda işten ayrıldı.

1975 yılında da şarkıcı olarak sahneye çıkmaya başladı. Birçok gece kulübü ve gazinoda sahneye çıktı. Şarkı sözü yazarı Fikret Şeneş ile birlikte çalıştı. Üçüncü 45'liğinde yer alan "Sen Seni" adlı şarkısı Selami Şahin'in bestesidir. Sadece 4 adet 45'lik plak yaptı. 1978 yılında kendi firması Orient Plak'ı kurdu. Son 45'liğini bu firmadan yayınladı. İlk plaklarında Türkçe sözlü yabancı şarkılar seslendiren Işıl Yücesoy, sahne çalışmalarında İngilizce, İtalyanca ve Rusça şarkılar söylemiştir. Işıl Yücesoy'un ilk ve tek albümü yine Orient Plak etiketiyle 1979 yılında yayınlandı.

Yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı 2004 yılında "Çemberimde Gül Oya" adlı dizide Selda Alkor, Özge Özberk, Mehmet Ali Nuroğlu, Melisa Sözen, Suzan Aksoy, Şerif Sezer, Kenan Bal ile birlikte oynadı.

Işıl Yücesoy, 2014 yılında yönetmeni Çağan Irmak olan "Unutursam Fısılda" isimli filmde Hümeyra, Mehmet Günsür, Farah Zeynep Abdullah, Kerem Bursin ile birlikte oynadı.

Işıl Yücesoy, 1 Temmuz 1989 tarihinde Gazeteci ve yazar Tanju Cılızoğlu ile evlendi. Düğüne Süleyman Demirel'de katılmıştır. Meneviş adında bir kızı vardır.

2014 yılı Mart ayında başlayan "Kara Para Aşk" dizisine Eylül 2014 tarihinde 2. sezonda katılarak; başrollerinde Engin Akyürek ile Tuba Büyüküstün ve diğer rollerde Erkan Can, Saygın Soysal, Öykü Karayel gibi isimlerle birlikte rol aldı.

5 Mart 2016 tarihinde bir müddet orada yaşamak için New York'ta yaşayan kızı Meneviş Cılızoğlu'nun yanına gitti.

Ödülleri :

2006 - SİYAD Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu Korkuyorum Anne

2006 - ÇASOD En İyi Oyuncu Ödülleri, En İyi Kadın Oyuncu - Korkuyorum Anne

2005 - Altın Koza Film Festivali - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Korkuyorum Anne

2005 - Ankara Film Festivali - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Korkuyorum Anne

Plakları (45'lik):

1975 - Çalamazsın Mutluluğu - Köye Geldi Bir Gelin

1977 - Açılmamış Mektup - İçmeden Sarhoş

1977 - Bir Var Bir Yok - Sen Seni

1978 - Sen İnanma - Ya Seninle Ya Sensiz

1979 - Bir Evet Yeter (LP)

Albümleri :

En İyileriyle Işıl Yücesoy

Filmleri ve Dizileri :

2015 - Hayat Mucizelere Gebe (Esma) (TV Dizisi)

2014 - Kara Para Aşk 2. Sezon (Nedret Hala) (TV Dizisi)

2014 - Unutursam Fısılda (Hanife'nin İleri Yaşı) (Sinema Filmi)

2010 - 2013 - Yer Gök Aşk(Hamiyet) (TV Dizisi)

2010 - Prensesin Uykusu (Hayalet)(Konuk Oyuncu) (Sinema Filmi)

2008 - Yol Arkadaşım (TV Dizisi)

2008 - Gonca Karanfil (TV Dizisi)

2007 - Zoraki Koca (TV Dizisi)

2006 - Rüya Gibi (TV Dizisi)

2005 - Güz Yangını(TV Dizisi)

2004 - Korkuyorum Anne (Sinema Filmi)

2004 - Çemberimde Gül Oya (TV Dizisi)

2000 - Üvey Baba(TV Dizisi)

1998 - Bizim Sokak (TV Dizisi)

1984 - Geçim Otobüsü (Sinema Filmi)

1981 - Milcan(Sinema Filmi)

Yönettiği tiyatro oyunları:

2010 - King Kong'un Kızları : Theresia Walser - İstanbul Devlet Tiyatrosu

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları :

2000 - Küçük Adam Ne Oldu Sana : Hans Fallada - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1996 - Orkestra (oyun) : Arthur Miller - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1995 - Giydirici : Ronald Harwoorld - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1993 - Abdülcambaz : Turhan Selçuk - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1992 - Yedi Kadın : Barbara Schottenfeld - İstanbul Devlet Tiyatrosu -

1988 - Üç Kuruşluk Opera : Bertolt Brecht - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1988 - Sarı Naciye : Recep Bilginer - Ankara Devlet Tiyatrosu

1974 - Yollar Tükendi : Ülker Köksal - Ankara Devlet Tiyatrosu

1970 - Haydutlar : Friedrich Schiller - Ankara Devlet Tiyatrosu

1970 - Kanlı Düğün : Federico Garcia Lorca - Ankara Devlet Tiyatrosu

1969 - Yeryüzü Cenneti : Tennessee Williams - Ankara Devlet Tiyatrosu