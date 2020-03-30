Işıl Reçber'den eleştirilere yanıt: Linç umurumda değil, Rüştü iyileşsin yeter!

Işıl Reçber, eşi Rüştü Reçber'in karantinaya alınma sürecini ve gelen eleştirileri şu sözlerle değerlendirdi: “Rüştü’yü COVID-19 teşhisiyle hastaneye yatırmış bulunmaktayız. Şoktayız! Eşim önce Allah’a sonra, sonra Türk hekimlerine emanet. İnşallah bu kötü günler geçecek. Ben, kızım Tuana ve oğlum Mehmet Burak’ın testleri ise negatif çıktı. İşin en zor tarafı; Rüştü’nün yanında olamamak.”

'ODALARIMIZI BİLE AYIRMIŞTIK'

Rüştü Reçber dün hastaneye sevk edildi ve solunum cihazına bağlandı. Işıl Reçber, Posta'dan Halil Kalmuk'a şu açıklamayı yaptı, “Ben kızım ile 3 hafta önce Amerika’dan döndüm. Bu süreçte sadece bir kere dışarı çıktım ve ortağı olduğum sağlık merkezine bir saatliğine gittim. Orası asla güzellik salonu değil. Amerika’dan geldikten sonra Rüştü ile odalarımızı bile ayırmıştık. Evde tam karantina altındaydık. Rüştü işleri nedeniyle birkaç kez dışarı çıkmak zorunda kaldı. Son bir haftadır da evdeydi” dedi.

SÜREÇ NASIL BAŞLADI?

Işıl Reçber sözlerine şöyle devam etti:



"Geçen cuma (27 Mart) Rüştü, kaslarının ve başının ağrıdığını söyledi. Cumartesi de hızla ateşi yükseldi, üşümeye ve öksürmeye başladı. Bu durum beni endişelendirdi. Rüştü’yü zorla hastaneye götürdüm. Hemen tedavi altına aldılar. Sonrasında hiç görmedim. Yattığı kata çıkartmıyorlar. Hatta telefonla bile konuşturmuyorlar. Doktorlar ilk 72 saatin çok kritik olduğunu belirtti."

'SEVGİ İLAÇ OLACAK'

Sosyal medyada corona virüse karşı alınan kurallara uymamakla suçlanan Işıl Reçber linç edilmesine dair de şöyle konuştu:



“İnanın yazılanları hiç okumuyorum. Vaktim de yok, enerjim de. İstediklerini yazsınlar, çizsinler. Yeter ki, eşim bir an önce iyi olup evine dönsün. Benim vicdanımdan önce kendilerini sorgulasınlar. Cumartesi sabaha kadar telefonlarım susmadı. İnanıyorum ki, insanların sevgisi ve duası Rüştü’yü iyileştirecek.”