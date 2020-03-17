Işıl Reçber 14 gün kuralına uymadı, canlı yayında sitem etti!

Arzu Sabancı ve Şeyma Subaşı gibi isimlerden sonra Işıl Reçber de 14 gün kuralını hiçe saydı. 4 Mart'ta ABD'ye giden Reçber, bundan bir hafta önce de İstanbul'a döndü.

Takvim'in haberine göre; Işıl Reçber, Sağlık Bakanlığı'nın "Yurt dışından gelenler 14 gün evden çıkmasın" uyarısını hiçe sayıp dün Etiler'deki güzellik merkezine gitti. Reçber'e takipçilerinden tepki yağdı.

Bugün de bu iddialar 2. Sayfa'nın canlı yayınında Işıl Reçber'e soruldu. Tüm önlemleri alarak sadece sahibi olduğu kliniğe gittiğini belirten Reçber, kurala uymamasına rağmen ettiği sitemle herkesi şaşkına çevirdi.