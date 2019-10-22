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  3. Irmak Ünal ve sevgilisi Doğa Hergenç'in kıskançlık kavgası! Yakasına yapıştı ve...

Irmak Ünal ve sevgilisi Doğa Hergenç'in kıskançlık kavgası! Yakasına yapıştı ve...

Irmak Ünal ve sevgilisi Doğa Hergenç'in kıskançlık kavgası! Yakasına yapıştı ve...

Irmak Ünal, yeni sevgilisi Doğa Hergenç ile önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Kıskançlık yüzünden bir mekanda kavgaya tutuşan çift, sokak ortasında tartışmayı sürdürdü. Bir ara Hergenç, iki çocuk annesi oyuncu sevgilisinin yakasına da yapıştı.

Takvim Gazetesi'nin haberine göre; Önceki akşam sevgilisi Doğa Hergenç'le Bebek Lucca'ya giden Irmak Ünal'ın eğlencesi tatsız bitti. Ünal ile 5 aydır aşk yaşadığı sevgilisi, içeride kıskançlık yüzünden tartışmaya başladı. İkili, mekandan dışarıya çıkarak tartışmalarını burada sürdürdü. Irmak Ünal ile aşkının kavgası, iyice alevlendi.

Genç işadamı, bir ara sevgilisinin boynundan tutup onu sakinleştirmeye çalıştırdı. Ancak öfkesi dinmeyen 42 yaşındaki iki çocuk annesi Ünal, koşarak mekana kaçmaya çalıştı. Bu sırada patlayan flaşlarla gerilen Doğa Hergenç, ünlü oyuncunun arkasından "Gel buraya nereye gidiyorsun?" diye bağırdı.

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