Irmak Ünal ve sevgilisi Doğa Hergenç'in kıskançlık kavgası! Yakasına yapıştı ve...

Takvim Gazetesi'nin haberine göre; Önceki akşam sevgilisi Doğa Hergenç'le Bebek Lucca'ya giden Irmak Ünal'ın eğlencesi tatsız bitti. Ünal ile 5 aydır aşk yaşadığı sevgilisi, içeride kıskançlık yüzünden tartışmaya başladı. İkili, mekandan dışarıya çıkarak tartışmalarını burada sürdürdü. Irmak Ünal ile aşkının kavgası, iyice alevlendi.

Genç işadamı, bir ara sevgilisinin boynundan tutup onu sakinleştirmeye çalıştırdı. Ancak öfkesi dinmeyen 42 yaşındaki iki çocuk annesi Ünal, koşarak mekana kaçmaya çalıştı. Bu sırada patlayan flaşlarla gerilen Doğa Hergenç, ünlü oyuncunun arkasından "Gel buraya nereye gidiyorsun?" diye bağırdı.