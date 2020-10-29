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  • Irmak Ünal koronavirüse yakalandı: Bir hataya kurban gittim!
29 Ekim 2020 Perşembe 10:30 | Son Güncelleme:

Irmak Ünal koronavirüse yakalandı: Bir hataya kurban gittim!

Irmak Ünal koronavirüse yakalandı: Bir hataya kurban gittim!

Oyuncu Irmak Ünal'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Üzücü haberi sosyal medyadan duyuran Ünal, "Dört gündür koronavirüs ile boğuşuyorum" dedi.

Irmak Ünal, Instagram hesabından koronavirüse yakalandığını açıkladı. Irmak, paylaştığı videoda yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Son dört gündür koronavirüs ile boğuşuyorum. 'Boğuşuyorum' diyorum çünkü gerçek bir boğuşma geçirdim. Çok şükür bugün kendimi iyi hissediyorum. Bütün yazı çok dikkatli geçirdim, Bodrum'da tam bir izolasyon temposunda yaşadım. Doğru beslenme ile bağışıklık sistemimi güçlü tutmaya çalıştım. Sosyalleştiğim zamanlarda çok dikkatliydim. Maalesef okulların açılmasıyla İstanbul'a gelme kararı aldım ve aynı hafta bir arkadaşımdan bu hastalığı yakaladım. Uluslararası uçuş yapan insanların 14 gün karantinada bulunması gerekiyor. Ben bu tarz bir hataya kurban gittim. Bunu bilseydim o kişiyle vakit geçirmezdim."

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