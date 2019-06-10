Irina Shayk ve Bradley Cooper neden ayrıldı?

Irina Shayk, ilk kez Paris'te podyuma çıktığı 2016 Victoria's Secret Fashion Show'a damga vurdu. Rus modelin giydiği çamaşırlarda göbeğini kapatması Bradley Cooper'dan bebek beklediğini ve annelik heyecanı yaşadığını iddialarını beraberinden getirdi.

O gün 30 yaşında olan manken iddialar karşısında uzun süre sessizliğini korudu.

Öyle ki Irina Shayk Victoria's Secret'tan sonra uzun süre objektifler karşısında karnını saklamayı başardı.

Ünlü çift kız bebeklerine Lea de Seine Shayk Cooper adını verdi.

75. Venedik Film Festivali'nde düzenlenen Bir Yıldız Doğuyor'un (A Star is Born) galası renkli anlara sahne oldu. Ancak kimse bunun ileride yaşanacak daha büyük bir krizin habercisi olduğunu anlayamadı. Bradley Cooper ile Lady Gaga, Irina Shayk ile de Donatella Versace kırmızı halıya el ele geldi.

91. Oscar Ödülleri esnasında Lady Gaga ile Bradley Cooper’ın sahnede yakınlaşması adete krize döndü. Bu durumun Cooper ile sevgilisi Irina Shayk’ın arasını açtığı iddiaları uzun süre tartışıldı. Ancak çift krizi basına yansıtmamayı başardı.

Ancak ayrılık haberiyle birlikte Lady Gaga krizi tekrar gündeme geldi. Ancak evlerini ayırdığı iddia edilen ünlü çiftin evlilik konusunda anlaşamadığı için ayrılık kararı aldığı ortaya çıktı. Magazin gündeminin birinci sırasına yerleşen Irina Shayk yine en çok konuşulan isim olmayı başardı.