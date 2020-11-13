İrfan, Süleyman'la olan hesabını kapatıyor! Babil 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Geçtiğimiz sezon yayınlanan Babil 2. sezonuyla Star Tv ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Babil 20. bölüm fragmanı da gelecek bölümde neler olacağına dair ipuçları veriyor. Başrollerini Halit Ergenç, Onur Saylak, Nur Fettahoğlu, Birce Akalay ve Aslı Enver’in paylaştığı Babil 19. bölümü ile izleyicileri ekran başında kilitledi. Babil 19. bölüm özeti ve 20. bölüm fragmanı ile ilgili tüm detaylar haberimizde...



BABİL 19. BÖLÜM ÖZETİ

İrfan’ın yaktığı intikam ateşi düşmanlarını kavururken, Ayşe ile arasındaki kıvılcım da alev alıyor. Egemen ve Süleyman saplandıkları bataklıktan çıkmak için beklenmedik kapılar çalıyor. Eda Deniz’in geleceği, İlay da hayatı için ayakta kalmanın yollarını arıyor. İrfan’a karşı yapılan intikam hamlesinin Cihan’ın hayatının kararmasına yol açması, İrfan’ı düşmanları ile olan hesabını ebediyen kapatmaya itiyor.

BABİL 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.