İrfan, Süleyman'la olan hesabını kapatıyor! Babil 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Cuma günlerinin başarılı yapımları arasında yer alan Babil 19. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar otururken senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel kaleme alıyor. Başrollerini Halit Ergenç, Onur Saylak, Nur Fettahoğlu, Birce Akalay ve Aslı Enver'in paylaştığı Babil'in 19. bölümünde İrfan'ı düşmanları ile olan hesabını ebediyen kapatmak istiyor. Peki, Babil 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Geçtiğimiz sezon yayınlanan Babil 2. sezonuyla Star Tv ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Babil 20. bölüm fragmanı da gelecek bölümde neler olacağına dair ipuçları veriyor. Başrollerini Halit Ergenç, Onur Saylak, Nur Fettahoğlu, Birce Akalay ve Aslı Enver’in paylaştığı Babil 19. bölümü ile izleyicileri ekran başında kilitledi. Babil 19. bölüm özeti ve 20. bölüm fragmanı ile ilgili tüm detaylar haberimizde...
BABİL 19. BÖLÜM ÖZETİ
İrfan’ın yaktığı intikam ateşi düşmanlarını kavururken, Ayşe ile arasındaki kıvılcım da alev alıyor. Egemen ve Süleyman saplandıkları bataklıktan çıkmak için beklenmedik kapılar çalıyor. Eda Deniz’in geleceği, İlay da hayatı için ayakta kalmanın yollarını arıyor. İrfan’a karşı yapılan intikam hamlesinin Cihan’ın hayatının kararmasına yol açması, İrfan’ı düşmanları ile olan hesabını ebediyen kapatmaya itiyor.
BABİL 19. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
BABİL 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.