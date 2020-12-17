Yargıtay üyeliğine atanan eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan AYM üyeliği seçiminde en çok oyu alan isim oldu. Bu gelişmenin ardından İrfan Fidan kimdir, kaç yaşında? AYM seçimlerinde en çok oyu alan İrfan Fidan nereli? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Yargıtay üyesi İrfan Fidan hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Eski İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan 107 oy, Nevzat Özsoy 65 oy, Mustafa Erol 52 oy alarak Başkan Erdoğan'ın seçmesi için Cumhurbaşkanlığı'na gönderilecek isimler oldu.

İRFAN FİDAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ordu'nun Fatsa ilçesi nüfusuna kayıtlı İrfan Fidan, Akkışla Cumhuriyet Savcısı olarak 1999 senesinin Ağustos ayında görevine başladı. Öte yandan sırasıyla Aşkale, Çaycuma, Dörtyol, Şişli ve İstanbul Cumhuriyet Savcısı görevlerinde bulundu.

İrfan Fidan, 2015 yılı Şubat ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili oldu ve 26.07.2016 tarihinde de İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak iş başı yaptı. HSK Genel Kurulu tarafından İrfan Fidan, 27 Ekim 2020 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçildi.

Son olarak İrfan Fidan, 2021 yılının Ocak ayında yapılacak olan Anayasa Mahkemesi Üyeliği için Yargıtay Genel Kurulunda yapılacak seçimde aday oldu.