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  3. İrem Sak'tan kafa karıştıran paylaşım

İrem Sak'tan kafa karıştıran paylaşım

İrem Sak'tan kafa karıştıran paylaşım

Ünlü oyuncu Instagram'da paylaştığı video ve fotoğraflarla son dönemde adından sıkça söz ettiriyor. İrem Sak bugün hesabından tek taşını gösterdiği bir video paylaştı.

Geçtiğimiz hafta Sivas'a giderken çektiği video ile çok konuşulan İrem Sak bugün de yüzüğünü 'Yüzüğüme bak ben tekim' notu ile paylaştı. Ünlü oyuncunun bu paylaşımı akıllarda soru işareti bıraktı. 

Güldür Güldür'ün sevilen ismi İrem Sak yeni sezon bölümlerinde olmayacağını sosyal medya hesabından açıklamıştı. Sak paylaşımında "Toplam 165 bölüm :) ne kadar yazsam çizsem asla duygularımı ve minnetimi özetleyemez. Demo çekiminden, bulunduğum son bölüme kadar.. her ana, her bölüme, her alkışa, her seyirciye sonsuz teşekkürler. (Kafa karışıklığı olmasın, ekip sezon finali yaptı. Proje devam. Ben olamayacağım aralarında)' demişti.

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