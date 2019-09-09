İrem Sak'tan bir 'Çok sevdim yalan oldu' paylaşımı daha!
Ünlü oyuncu İrem Sak iki hafta önce yayınlandığı 'Çok sevdim yalan oldu' videosunun ikincisini çekti. İrem Sak'ın bu videosu da sosyal medyada çok konuşuldu.
Instagram'dan 'Çok sevdim yalan oldu şarkısının' yeni halini paylaşan İrem Sak videonun altına 'Sete gelen çelenk şerefine vol2' notunu düştü.
Şarkının sahibi Fatih Bulut bir televizyon programında yaptığı açıklamada 'İrem Sak benim şarkımı tek hareketiyle anlattı. İrem hanımdan 2. şarkımın klibinde oynaması için söz aldım' demişti.