İrem Sak'a ünlü oyuncudan gönderme: Ne yaptın İrem!

İrem Sak'ın paylaştığı bu fotoğrafın altına oyuncu arkadaşı Murat Cemcir yorum yaptı. Murat Cemcir yorumunda 'Ezgi’yle Bergüzar karışımı bir şey olmuşsun İrem yüzüne naptın?' dedi. Cemcir'in bu yorumuna yüzlerce cevap geldi. İrem Sak'ın bazı takipçileri 'Doğru söylüyor derken bazıları ise 'Hiç alakası yok' yorumunda bulundu.

İrem Sak'ın 'Çok sevdim yalan oldu' videosu milyonlarca kişi tarafından izlenmiş, sosyal medyanın çok konuştuğu videolardan biri olmuştu.







