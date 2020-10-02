İrem Sak 'Çukur'u savundu: Her şiddet izleyen mafyaya dönüşmez

Oyuncu İrem Sak, "Bugün rutin kontrol günümüz, testi yaptırdım, her hafta oluyoruz, setimiz çok geç bittiği için bazı arkadaşlarla hastaneye geldim. İnsanlarda genel olarak bir gevşeme var ya bizi rahatlatıyor bu tip uygulamalar. Bugüne kadar şükür sıkıntı yaşamadık set dışında da insanlar dikkat ediyor, oyuncular dışında herkes maskeli. Ben kimseyle görüşemiyorum çünkü diğer insanları ve kendimi düşündüğüm için. Biz sette maskesiz oynadığımız için kimseyi riske atamayız" diye konuştu.

Genellikle komedi oyuncusu olarak görüldüğünün hatırlatılması üzerine Sak, "Oyuncu olduğum için benim için sadece senaryo değişiyor. Aslında yaptığımız aynı iş... Komedi de ayrı bir senaryo burada ayrı bir senaryo ben bir fark görmüyorum" dedi.

Oyuncu, rol aldığı dizi için silah eğitim aldığını söyleyip ,"Poligona atışa gönderdiler yetenekli olduğumu söylediler. Hedefi tutturdum hatırası da var ama o da sadece rol gereği kalırsa memnun kalırım. Tabii ki silahı sevmiyorum" şeklinde konuştu.

"BEN DİZİYİ İZLEYİNCE ELİMDE SİLAHLA DIŞARI ÇIKMADIM"



Sak, "Dizilerdeki şiddetin gençliği ve toplumu olumsuz etkilediğini düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Rol aldığım dizide hikayeye hakim olmak için bütün bölümleri izlerken hiç şiddet gösteresim ve uygulayasım gelmedi. O halde komedi izleyenler çok iyi mizah yapmalı ve komedyene dönüşmeli. Her şiddet izleyen mafyaya dönüşmez o sizde varsa olur. Ben diziyi izleyince elimde silahla dışarı çıkmadım, çıkasım gelmedi. Şiddet dizilerde değil, gerçek hayatta var, biz o hayatları anlatıyoruz. Kimseye rol model olmak gibi bir misyon da görmüyorum kendimde. Tüm savaşım kendimle nasıl daha iyi insan olmak daha iyi oyuncu olurum diye" yanıtını verdi.