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  3. İrem Sak 'Çok sevdim yalan oldu' şarkısına ikinci klibi çekti! Sosyal medya yıkıldı

İrem Sak 'Çok sevdim yalan oldu' şarkısına ikinci klibi çekti! Sosyal medya yıkıldı

İrem Sak 'Çok sevdim yalan oldu' şarkısına ikinci klibi çekti! Sosyal medya yıkıldı

'Çok Sevdim Yalan oldu' şarkısına çektiği kliple gündemden düşmeyen oyuncu İrem Sak, aynı şarkıya ikinci klibi çekti. Sak'ın yeni videosu yine sosyal medyayı salladı.

Güzel oyuncu İrem Sak, sosyal medyada kısa sürede akım haline gelen Fatih Bulut'un seslendirdiği 'Çok Sevdim Yalan Oldu' şarkısına yoğun istek üzerine ikinci klibini çekti.Instagram'dan 'Çok sevdim yalan oldu' şarkısının yeni halini paylaşan İrem Sak videonun altına "Sete gelen çelenk şerefine vol2" notunu düştü. Sak'ın ikinci klibi de sosyal medyanın gündemine oturdu.

"İREM SAK'TAN SÖZ ALDIM"

Şarkıyı seslendiren Fatih Bulut katıldığı bir televizyon programında "İrem Sak benim şarkımı tek hareketiyle anlattı. İrem Hanım'dan 2. şarkımın klibinde oynaması için söz aldım" demişti.

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