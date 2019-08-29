İrem Sak adeta patlama yaptı! Kimse bu kadarını beklemiyordu

İrem Sak'ın videoyu yayınlandığı gün Instagram'daki takipçisi 748 bindi. Videonun viral olmasının ardından takipçisi sayısında 448 binlik bir artış oldu. An itibari ile İrem Sak'ın Instagram'da 1 milyon 196 bin takipçisi bulunuyor.

İrem Sak bu sezon This is Us’tan uyarlanan Bir Aile Hikayesi dizisinde rol alacak. Dizinin kadrosunda ayrıca Songül Öden, Celil Nalçakan, Birkan Sokullu, Olgun Toker ve Elçin Afacan, Alper Saldıran, Ali Seçkiner Alıcı ve Serkan Ercan gibi isimler yer alıyor.



