İrem Sak adeta patlama yaptı! Kimse bu kadarını beklemiyordu
Ünlü oyuncu İrem Sak 'Çok sevdim yalan oldu' TikTok videosu ile sosyal medyada adeta patlama yaptı. İrem Sak'ın bu paylaşımından sonra takipçi sayısında da büyük bir artış gerçekleşti..
İrem Sak'ın videoyu yayınlandığı gün Instagram'daki takipçisi 748 bindi. Videonun viral olmasının ardından takipçisi sayısında 448 binlik bir artış oldu. An itibari ile İrem Sak'ın Instagram'da 1 milyon 196 bin takipçisi bulunuyor.
İrem Sak bu sezon This is Us’tan uyarlanan Bir Aile Hikayesi dizisinde rol alacak. Dizinin kadrosunda ayrıca Songül Öden, Celil Nalçakan, Birkan Sokullu, Olgun Toker ve Elçin Afacan, Alper Saldıran, Ali Seçkiner Alıcı ve Serkan Ercan gibi isimler yer alıyor.