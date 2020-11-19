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19 Kasım 2020 Perşembe 13:06 | Son Güncelleme:

İrem Helvacıoğlu'ndan 'Seni Çok Bekledim' açıklaması

İrem Helvacıoğlu'ndan 'Seni Çok Bekledim' açıklaması

"Seni Çok Bekledim" dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan İrem Helvacıoğlu, önceki gün City's Nişantaşı'ndaydı. Yeni dizisi hakkında ilk kez konuşan Helvacıoğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Giyim tarzıyla dikkat çeken Helvacıoğlu, dizi çekimleri ve Özcan Deniz hakkında ilk kez konuştu. Snob Magazin'in haberine göre güzel oyuncu, "Dizi çekimleri başladı. Covid-19 nedeniyle geç başlamak zorunda kaldık. Yoksa çekimler daha erken başlayacaktı. Özcan'la çekimlerde çok eğleniyoruz. Heyecanla dizinin yayın gününü bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde 'Seni Çok Bekledim'in başrolleri Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'ndan yeni pozlar gelmişti.

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