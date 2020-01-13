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  3. İrem Helvacıoğlu'ndan aylar sonra gelen 'Sen Anlat Karadeniz' itirafı! 'Ulaş'la olan sahnelerde...'

İrem Helvacıoğlu'ndan aylar sonra gelen 'Sen Anlat Karadeniz' itirafı! 'Ulaş'la olan sahnelerde...'

İrem Helvacıoğlu'ndan aylar sonra gelen 'Sen Anlat Karadeniz' itirafı! 'Ulaş'la olan sahnelerde...'

Bir döneme damga vuran Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakterine hayat veren İrem Helvacıoğlu, dizinin final yapmasından aylar sonra şaşırtan bir itirafta bulundu. Oyuncu, dizideki partneri Ulaş Tuna Astepe ile olan sahnelerinde ayağının altına takoz koyduğunu söyledi.

ATV ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle izlenme rekoru kıran Sen Anlat Karadeniz'in sevilen başrol oyuncusu İrem Helvacıoğlu, kendisini görüntüleyen muhabirlerle eski partneri Ulaş Tuna Astepe hakkında şaşırtan bir itirafta bulundu.

"ÇEKİMLERDE TAKOZ KULLANDIM"

Final yapan Sen Anlat Karadeniz'den bahseden İrem Helvacıoğlu, "Çekimlerde takoz kullandım. Adam 1,90... Ulaş benim canım arkadaşım. Yukarı doğru bakıyorum sürekli... Gökyüzüne bakmak gibi bir şey. Takozu daha göz göze; anlatabileceğimiz şeyleri daha gerçekçi aktarabilmek adına kullandım. Gerçi ben de kısa sayılmam. 1,70 boyum ama Ulaş oldukça uzun boyluydu. Çok güzel bir partnerdi. Buradan onu çok öpüyorum" dedi.

SİNEMA FİLMİNDE OYNAYACAK

Önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülenen İrem Helvacıoğlu, yeni projesi hakkında "Bağımsız bir sinema filmi için görüşmelerimiz tamamlandı. Tatlı bir heyecan içindeyim. Oynayacağım karakter hakkında da yakında açıklama yapacağım. Kısa bir süre gizli kalmasını istiyorum" demişti.


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