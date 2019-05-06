İrem Helvacıoğlu aşkı seçti

Geçtiğimiz ay nişanlanan oyuncu, düğün yaptıktan sonra Ankara’ya yerleşmeye karar verdi. ‘Sen Anlat Karadeniz’ dizisiyle jübile yapmaya hazırlanan güzel oyuncunun, evlendikten sonra çocuk yapmak istediği için böyle bir karar verdiği öğrenildi.

İREM HELVACIOĞLU KİMDİR?

İrem Helvacıoğlu, 2 Şubat 1990 yılında Almanya'da dünyaya gelmiştir. Aslen Ankara'lı olan oyuncu uzun yıllar Almanya'da kalmıştır.

İrem Helvacıoğlu, oyunculuğa ve tiyatroya olan ilgisi sayesinde Türkiye'ye dönüşünün ardından Müjdat Gezen Sanar Merkezinde Konservatuar eğitimi almıştır. Eğitimi tamamlamasının ardından oyunculuğa ilk adımı Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi aslı dizi ile atmıştır. Buradaki performansından dolayı oldukça beğenilen güzel oyuncu ardından Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları dizilerinde de rol aldı. Helvacıoğlu,2016 yılında No: 309 dizisinde Pelin Su karakteri ile izleyici karşısına çıkmıştır.

İrem Helvacıoğlu, şimdilerde ATV ekranlarının iddialı dizisi Sen Anlat Karadeniz de Nefes karakterini canlandırıyor. Nefes, 24 yıllık hayatında, daha adına yakışır bir tek nefes bile almayı başaramamış, acısını saklayan, dayanıklı müdanasız, inatçı, başı dik bir kadın rolünü canlandırmaktadır.İrem Helvacıoğlu'nun oynadığı diziler;

Behzat Ç .BirAnkara Polisiyesi

Muhteşem Yüzyıl

Kurtlar Vadisi Pusu

Güneşin Kızları

Sen Anlat Karadeniz

(Güneş)