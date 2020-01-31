İrem Derici'ye tepki yağmıştı! O sözlere açıklama geldi

18 Ocak akşamı KarFest’te sahne alan İrem Derici, sahnede söylediği sözler nedeniyle sosyal medyada büyük tepki gördü. Sahnede “Kalbimin tek sahibine” şarkısını seslendirdiği sırada şarkının meleklerle ilgili bölümünde sinkaflı kelimeler kullanan Derici’nin görüntüleri sosyal medyada yayılınca yoğun eleştiri aldı.

PİŞMAN OLDU!

Yaşananların ardından İrem Derici, bugün 2. Sayfa programına konuk oldu. Şarkıcı, söylediği sözlerden dolayı pişmanlığını dile getirdi. Yanlış anlaşıldığı için özür dileyen Derici'ye ünlü isimlerden de destek gecikmedi. Hadise'nin mesaj atarak destek olduğu şarkıcıya Bülent Ersoy'dan da destek gecikmedi. Canlı yayına telefonla bağlanan Diva, "İrem Derici öyle saygısız biri değildir. Yüreğinde Allah korkusu vardır" dedi. Usta şarkıcının sözleri karşısında duygulanan Derici, ağlamamak için kendini zor tuttu.