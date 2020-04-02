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  3. İrem Derici'ye karantina yaramadı: 23 günde 10 kilo aldım!

İrem Derici'ye karantina yaramadı: 23 günde 10 kilo aldım!

İrem Derici'ye karantina yaramadı: 23 günde 10 kilo aldım!

Ünlü şarkıcı İrem Derici, koronavirüs salgını nedeniyle karantina günlerini evinde geçiriyor. Son olarak Derici, bu süreçte şaşırtan bir itirafta bulundu.

İrem Derici karantina günlerini evinde tek başına geçiriyor. 23 gündür evinde olan Derici samimi açıklamalarda bulundu.

'23 GÜNDE 10 KİLO ALDIM'

Ünlü şarkıcı, '23 günde 10 kilo aldım. Evden ne zaman çıkacağımız da belli değil. Sürekli yemek yiyorum ama yemin ettim prensesler gibi çıkacağım bu karantinadan. Bir spor koçuyla çalışmaya başladım. Ekmek arası lahmacun yediğim günler oldu. Konser yok, klip yok ne yapalım.' ifadelerini kullandı.


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