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  3. İrem Derici'ye kabusu yaşatmıştı, ifadesi ortaya çıktı! 'İneklerimi sattım, İstanbul'a geldim'

İrem Derici'ye kabusu yaşatmıştı, ifadesi ortaya çıktı! 'İneklerimi sattım, İstanbul'a geldim'

İrem Derici'ye kabusu yaşatmıştı, ifadesi ortaya çıktı! 'İneklerimi sattım, İstanbul'a geldim'

İrem Derici, Harbiye'de oturduğu evin kapısına gelerek kendisini taciz eden hayranı E.K.'den (33) şikayetçi olmuştu. E.K.'nin ifadesi ortaya çıktı

Cinsel taciz iddiasıyla hakim karşısına çıkan E.K., bekar olduğunu ve çiftçilik yaptığını söyledi. Şüpheli E.K.'nin, Derici'nin evine 50 metreden fazla yaklaşması yasaklandı. Şüpheli, haftada bir gün karakola gidip imza atarak adli kontrol altına kalmak Özel İstihbarat kaydıyla serbest bırakıldı.

İŞTE E.K.'NİN İFADESİ

E.K. ifadesinde, 'Kahramanmaraş'ta yaşıyorum, çiftçilikle uğraşıyorum. İrem Derici'yle tanışmak için köydeki ineklerimi satıp İstanbul'a geldim' dedi. E.K. elinde bir buket çiçekle İrem Derici'nin kapısına dayanmıştı.

SABAH

İREM DERİCİ´Yİ TACİZ EDEN HAYRANI KAMERADA - İZLE

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