İrem Derici'nin sahnede zor anları! Pantolonu yırtılan şarkıcının aldığı kilolar dikkat çekti

Antalya'nın Kemer ilçesinde sahneye çıkan pop şarkıcısı İrem Derici, "Ne varsa 90'ların sanatçılarında var" dedi. Derici sahnede dans edip şarkı söylediği sırada pantolonu yırtıldı. Aldığı kilolar ve giydiği neon kıyafetiyle dikkat çeken sanatçının en büyük sıkıntı ise Antalya'nın nemi oldu.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 21:55
Son Güncelleme: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 21:55
İrem Derici'nin sahnede zor anları! Pantolonu yırtılan şarkıcının aldığı kilolar dikkat çekti

İrem Derici Antalya’nın Kemer ilçesinde sahneye çıktı. 1 saat süren konserde İrem Derici, aldığı kilolar ve giydiği neon kıyafetiyle dikkat çekerken, en büyük sıkıntı ise Antalya'nın nemi oldu.

İlk şarkısının ardından sıcağın bunalttığını belirten İrem Derici, "Malum Antalya çok sıcak, yağmur yağmış bir de nemini almış" dedi.

'HİÇBİR COVER ORİJİNALİNİN TADINI VERMEZ'

'Acemi balık' şarkısını hala Nalan'dan dinlediğini aktaran İrem Derici, "Teşekkür ederim ama tabii ki asıl alkışlar, bu şarkıyı yapmama, söylememe rağmen itiraf ediyorum ben de Nalan'dan dinliyorum hala. Çünkü emin olun hiçbir cover orijinalinin tadını vermez. Çok zor. Çok çok çok zor" diye konuştu.

'NE VARSA 90'LARIN SANATÇILARINDA VAR'

İrem Derici geçen aylarda çıkarttığı 'Mest Of' adlı albümüyle ilgili şunları söyledi:

"Bu albüm için bütün sanatçılarla konuştum, ettim. Çoğu para istemedi, 5 kuruş bile. Sibel Alaş dedi ki 'Arkadaşlar, 10 yıldır iki çocuk okutuyorum Diyarbakır'da, bir tek onlara minik bir ablalık yaparsan benden mutlusu olmaz' dedi. O yüzden yine ne varsa 90'ların sanatçılarında var. Biz böyle yalan yanlış kekere mekere gidiyoruz."

'SAHNEDE PANTOLONU YIRTILDI'

Daha sonra konserine devam eden Derici'nin başına talihsiz bir kaza geldi. Sahnede dans edip şarkı söylediği sırada pantolonu yırtıldı. Yardımcısının uyarısıyla kuliste kıyafetini değiştirip sahneye gelen Derici, "İlk defa bir sahnede pantolonum yırtıldı. Pantolonum yırtıldı diyorum, manyaklar alkışlıyor. O yüzden beni yanlış anlamazsanız buraya gelirken giydiğim aşortmanımla devam edeceğim konsere. Ne yapalım biz öyle sevmiyoruz sağımız solumuz gözüksün. Biraz önce yelpazeyle eğildim ya bu kadar gürültüye rağmen o cart sesini duydum. Daha fazla görüntü kirliliği vermemek amacıyla giydim ve geldim" dedi.

(DHA)

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