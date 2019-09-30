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  3. İrem Derici'nin çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı! Değişimi olay oldu

İrem Derici'nin çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı! Değişimi olay oldu

İrem Derici'nin çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı! Değişimi olay oldu

Ünlü şarkıcı İrem Derici, Instagram hesabından annesiyle birlikte çekildiği çocukluk fotoğrafını paylaştı. Derici'nin paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden biri olan İrem Derici, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Derici, çocukluk yıllarına dair annesiyle çekilen bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu. Fotoğrafa ingilizce olarak "Annem & ben" notunu düşen ünlü şarkıcının paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni aldı. Derici'nin değişimi ve annesine benzerliği ise sosyal medyaya damga vurdu.

İŞTE O PAYLAŞIM:

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