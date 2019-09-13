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  3. İrem Derici: Üçüncü şarkıda sesim kesilmesin diye yürüyorum

İrem Derici: Üçüncü şarkıda sesim kesilmesin diye yürüyorum

İrem Derici: Üçüncü şarkıda sesim kesilmesin diye yürüyorum

Şarkıcı İrem Derici, önceki akşam Kuruçeşme'de yürüyüş yaparken görüntülendi. İrem Derici, zayıflamak için değil, üçüncü şarkıda sesi kesilmesin diye spor yaptığını söyledi.

İrem Derici, muhabirlerin "Yalnız yürüyüş yapmak sıkıcı değil mi?” sorusuna, "Bana çok iyi geliyor. Kulaklığımı takıyorum ve müzik dinliyorum, bu bana yeter." cevabını verdi.

Çok yorgun olduğunu söyleyen şarkıcı, "Konser sezonu ve yaşadığım olaylar beni çok yordu. Ama bana hiçbir şey olmaz." diyerek yürüyüşe devam etti.

Sosyal medyada takipçilerinin "Zayıflama" yönünde yaptığı paylaşımlarının hatırlatılması üzerine İrem Derici, "Ben zayıflamak için değil, sağlık için, üçüncü şarkıda sesim kesilmesin diye spor yapıyorum." ifadelerini kullandı.

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