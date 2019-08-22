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İrem Derici: Sosyal medyadan soğudum

İrem Derici: Sosyal medyadan soğudum

Sosyal medya hesabından eskisi kadar paylaşım yapmayan İrem Derici, bir takipçisinin bu durumun sebebini sorması üzerine şarkıcıdan bir açıklama geldi.

Ünlü şarkıcı İrem Derici, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Ancak Derici son zamanlarda paylaşımlarını azaltınca takipçilerinin dikkatini çekti. Ancak geçmiş zamana ait fotoğraf ve videoların paylaşıldığı perşembe gününü es geçmeyen şarkıcı, meslektaşı Edis Görgülü ile çekilmiş bir dans videosunu Instagram hesabından paylaştı.

"AŞIRI SIKICI GELİYOR"

İrem Derici'nin paylaştığı videoya bir takipçisi, "Abla biz yeni fotoğraf ve yeni video falan istiyoruz, özledik" yorumunda bulundu. Yoruma yanıt veren Derici ise, "Soğudum sosyal medyadan, hiç içimden gelmiyor vallahi" dedi. Ayrıca popçu, bir süre için sadece konser paylaşımlarıyla yetineceği belirtti.

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