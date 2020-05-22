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  3. İrem Derici Seren Serengil'i hedef aldı ortalık karıştı! Birbirlerine girdiler...
22 Mayıs 2020 Cuma 16:54 | Son Güncelleme:

İrem Derici Seren Serengil'i hedef aldı ortalık karıştı! Birbirlerine girdiler...

İrem Derici Seren Serengil'i hedef aldı ortalık karıştı! Birbirlerine girdiler...

Söylemezsem Olmaz'ın sunucusu Seren Serengil ile şarkıcı İrem Derici arasında kavga çıktı. Sinirlerine hakim olamayan Derici, sosyal medyada Serengil'in geçmişi dem vurdu, ünlü sunucu da geri kalmadı...

Söylemezsem Olmaz sunucuları Seren Serengil ve Bircan Bali, İrem Derici’yi hedef aldı.

“BOŞ YAPIYORLAR”

Derici’nin başka bir programda Söylemezsem Olmaz sunucuları hakkında “Boş yapıyorlar… Bunlar bir de alkolü bıraktığımın ertesi günü… Yayında m ile başlayan kelime diyorlar o kelimeyi diyemiyorlar. Kadınlardan biri ertesi gün istifa etti. Bana seks dedirtmiyorlar. Yasakmış filan…” dedi.

“İREM DERİCİ AVAM VE KALİTESİZ!'”

Derici’nin bu sözleri Serengil’i kızdırdı. Serengil açıklamasında “İrem Derici sanatçı filan değil. Son derece avam ve kalitesiz konuşma tarzı… Hiç aynaya bakmadığını düşünüyorum. Sadece avam ve hakaret dolu söylemleriyle gündem yaratmaya çalışıyor. Arkadan sallamak çok kolay ya! Biraz terbiyeli olun. Ajdar’ın da şarkısı tutmuştu zamanında ne olacak?” dedi. Bircan Bali ise açıklamasında “İrem Derici bize katnem demiş. Katnemin ne demek olduğunu söylüyorum. Katnem; huysuz, çirkin, hırçın, sıska, ağzı bozuk, agresif…” dedi.

GEÇMİŞİNİ PAYLAŞTI

İrem Derici yayında yapılan bu açıklamalardan sonra ise Seren Serengil’i sosyal medya hesabından geçmiş hayatıyla vurdu. Derici paylaşımında “Ablacım bıktım senden. Git yaşıtlarınla oyna, beni bir sal artık. Bundan sonra adımı her andığında bir yavru kedi ölecek gibi düşün ve kapat o ağzını… ” dedi.

SEREN ALTTA KALMADI

Bu paylaşım üzerine Seren Serengil de sessiz kalmadı. Serengil, sosyal medya hesabından şu sözleri paylaştı:


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