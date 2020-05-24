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  3. irem Derici şaşırttı: 10 milyonum olsa müziği bırakırım!
24 Mayıs 2020 Pazar 13:25 | Son Güncelleme:

irem Derici şaşırttı: 10 milyonum olsa müziği bırakırım!

irem Derici şaşırttı: 10 milyonum olsa müziği bırakırım!

Ünlü popçu İrem Derici, bugün 2. Sayfa programının canlı yayınına konuk oldu. Derici, samimi açıklamalarda bulundu.

"Karşınızda ton ton makyaj yapan İrem Derici" diye cümleye başlayan İrem Derici, röportaj sırasında makyaj yaptı. Derici, "10 milyon liran olsa kaç günde nereye harcarsın?" sorusuna, "Don atlet koşarım. Eli yüzü düzgün bir ev alırım. Gerisiyle de yatırım yaparım. Bankaya koyarım. Onun faiziyle yaşardım. Ve bu işi bırakırdım. İnsanlar beni çok yordu çünkü." sözleriyle şaşırttı.

10 KİLO VERDİM

Öte yandan şarkıcı, "Şu an cüzdanında ne kadar para var?" sorusuna, "12 TL", "Şu anda kaç kilosun?"a ise "Karantina başladığında 75 kiloydum, şu an 65. Karantinada 10 kilo verdim." yanıtını verdi.


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