İrem Derici sapık hayran yüzünden ailesine sığındı!
İrem Derici, Harbiye'de oturduğu evin kapısına gelerek kendisini taciz eden hayranını şikayet etmiş, o kişi gözaltına alınmıştı. Yaşananlardan sonra korkusunu yenemeyen Derici, oturduğu evden taşınıp ailesinin yanına yerleşti.
Ünlü şarkıcı İrem Derici, sürekli sosyal medya hesabından sapkın mesajlar atan hatta Harbiye'deki evine kadar gelmeye cesaret eden Erol K. adlı şahıstan şikayetçi olmuş ve o kişi gözaltı alınmıştı. Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından Derici'nin yanına 50 metreden fazla yaklaşmama ve haftada bir kez imza atmak suretiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Son olarak Yeni Asır'ın haberine göre şarkıcı, yaşadığı sapık olayında sonra oturduğu evden taşınıp ailesinin yanına yerleşti.
SAPIKLA RÖPORTAJ
Tahliye kararının ardından bir muhabirin saplantılı hayranı İrem Derici'nin evinin yakınlarında bularak röportaj yapması, şahsın Derici'nin evine yakın bir otelde kaldığını söylemesi Derici'yi iyice çıldırtmıştı.