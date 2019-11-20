Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7181
  • 6,3316
  • 270.123
  • 107641
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. İrem Derici sapık hayran yüzünden ailesine sığındı!

İrem Derici sapık hayran yüzünden ailesine sığındı!

İrem Derici sapık hayran yüzünden ailesine sığındı!

İrem Derici, Harbiye'de oturduğu evin kapısına gelerek kendisini taciz eden hayranını şikayet etmiş, o kişi gözaltına alınmıştı. Yaşananlardan sonra korkusunu yenemeyen Derici, oturduğu evden taşınıp ailesinin yanına yerleşti.

Ünlü şarkıcı İrem Derici, sürekli sosyal medya hesabından sapkın mesajlar atan hatta Harbiye'deki evine kadar gelmeye cesaret eden Erol K. adlı şahıstan şikayetçi olmuş ve o kişi gözaltı alınmıştı. Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından Derici'nin yanına 50 metreden fazla yaklaşmama ve haftada bir kez imza atmak suretiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Son olarak Yeni Asır'ın haberine göre şarkıcı, yaşadığı sapık olayında sonra oturduğu evden taşınıp ailesinin yanına yerleşti.

SAPIKLA RÖPORTAJ

Tahliye kararının ardından bir muhabirin saplantılı hayranı İrem Derici'nin evinin yakınlarında bularak röportaj yapması, şahsın Derici'nin evine yakın bir otelde kaldığını söylemesi Derici'yi iyice çıldırtmıştı.


İrem Derici ailesine sığındı!
O da kendi markasını oluşturacak
Heyecanlandıran paylaşım! 'Hazırsak başlayalım'
'Şerefsizlik bu kadar kolay mı?'
Hercai ekibinin zor anları! 6 saat yağmurda kaldılar
<p>Makuhari Messe´de düzenlenen DSEI Japan Fuarı, 3 gün boyunca 50´den fazla ülkeden üst düzey konuğ

Türk Zırhlısı Yörük, ´Samuray´ Olmaya Talip

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

'Eller Mağarası' Cueva De Las Manos, Görenleri Hayrete Düşürüyor

Hakkari'deki PKK operasyonunda patlayıcı düzenekleri ve mühimmat bulundu