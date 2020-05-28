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  3. İrem Derici o sözleri affetmedi! Seren Serengil ve Bircan Bali'ye yasak
28 Mayıs 2020 Perşembe 11:16 | Son Güncelleme:

İrem Derici o sözleri affetmedi! Seren Serengil ve Bircan Bali'ye yasak

İrem Derici o sözleri affetmedi! Seren Serengil ve Bircan Bali'ye yasak

Şarkıcı İrem Derici, Söylemezsem Olmaz programının sunucuları Seren Serengil ve Bircan Bali hakkında konuşmama yasağı çıkardı.

Avukatı Ayşegül Mermer aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuruda bulunan Derici, Söylemezsem Olmaz' adlı magazin programının sunucuları Seren Serengil ve Bircan Bali hakkında kendisiyle ilgili 2 ay süreyle koruma ve konuşmama yasağı aldırdı. Söylemezsem Olmaz adlı programda Seren Serengil'in, "İrem Derici sanatçı filan değil. Son derece avam ve kalitesiz konuşma tarzı" sözlerinin ardından avukatı aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuruda bulunan Derici, alınan kararı Instagram sayfasından 'Adliyeler açıldı' notuyla paylaştı. Derici'nin aldırdığı bu karara göre sunucular Seren Serengil ve Bircan Bali 2 ay süreyle şarkıcı hakkında yorumda bulunamayacak.


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