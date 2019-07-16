İrem Derici o soruyu duyunca büyük şaşkınlık yaşadı!

İrem Derici, “İkiliyi daha önce sizin tanıştırdığınız doğru mu” şeklindeki soruya ise “Ocakta yemeğim var. Hadi görüşürüz” diyerek karşılık verdi.





SELAMİ ŞAHİN O İDDİALARA CEVAP VERDİ!

Usta müzisyen Selami Şahin, 2. Sayfa programında oğlu Lider Şahin ile Didem Soydan'ın aşk yaşadığı iddiası ve 'istenmeyen gelin' yorumlarına yanıt vermişti. Selami Şahin 'Çocuklarımla arkadaşızdır. Onlar büyüdü ben onların hayatına karışmam. (Didem Soydan aileden veto yedi iddiası) Sizin ne kadar bilginiz varsa benim de o kadar var' demişti.

