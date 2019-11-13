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  3. İrem Derici: Ivana'ya notum eksi 3

İrem Derici: Ivana'ya notum eksi 3

İrem Derici: Ivana'ya notum eksi 3

Son dönemlerde Ahmet Kaya ve Ezhel’in şarkılarını seslendirmesiyle tepki toplayan Ivana Sert, bu sefer de Müslüm Gürses şarkısı söyledi.

Ivana Sert, Almanya’nın Ludwigsburg ve Essen şehrindeki Beyaz Show’a Hakan Akkaya imzalı kırmızı bir kıyafetle katıldı.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler karşısında İrem Derici, Sert’in moda köşesinde kendisine üç puan verdiğini dile getiren bir yorum yaptı ve “Sen İvana Sert’in bu performansına kaç puan veriyorsun” sorusuna “Eksi 3” yanıtını verdi. İrem Derici, sosyal medya hesabından mikrofon fotoğrafını “Şunu bi’ salın Allah aşkına” notuyla paylaştı.


İrem Derici: Ivana'ya notum eksi 3
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