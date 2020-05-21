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  3. İrem Derici hayranlarını sevindirdi: Alkolü bıraktım
21 Mayıs 2020 Perşembe 18:02 | Son Güncelleme:

İrem Derici hayranlarını sevindirdi: Alkolü bıraktım

İrem Derici hayranlarını sevindirdi: Alkolü bıraktım

Geçtiğimiz günlerde Oğuzhan Uğur'un programına konuk olan şarkıcı İrem Derici, şaşırtan açıklamalarda bulundu. Derici'nin "Alkolü bıraktım" sözleri de dikkat çekti.

İşte İrem Dericinin açıklamalarından satır başları...

Eğitimim çok farklı, dinlediğim ve normal hayatımda söylediğim müzik çok farklı. Sosyoloji bitirdim, pazarlama iletişim masterı yaptım. Barcelona'ya okumaya gittim, alkolik olup geri döndüm. Elimde ciğer döndüm, 'anne olmuyor' dedim.

"BEN BUNUN İÇİN Mİ GELDİM DÜNYAYA?"

Kalemim de kuvvetli, babam reklamcı olduğu için beni bir ajansta işe soktu. 9,99'luk pizzayı satmak için üç gün başlık yazıyorum. Giriyorum toplantıya, 'olmamış' deniyor. Her gün trafikte Maslak'tan Nişantaşı'na gidiyorum. Yolda sevdiğim şarkıları söylüyorum, besteler yapıyorum. 'Ben bunun için mi geldim dünyaya?' diyorum. Gittim, 'O Ses Türkiye' yarışmasına katıldım.

O dönem babam iki ay benimle konuşmadı. 'Her türlü imkanın var, kızının yarışmaya ihtiyacı mı var?' diyor çevremizdekiler. Baktı ki bu iş böyle olmayacak. Destek oldu, 'bu iş benim yönetimimde başlayacak ve öyle gidecek' dedi.

Bu arada alkolü bıraktım. Bir alkış alabilir miyim, 45 gündür içmiyorum. Çeneme vurdu, farkında değil misin?


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