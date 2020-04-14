İrem Derici: Bu kadar güzelleşeceğimi bilseydim çoktan tıkardım eve kendimi

Şarkıcı İrem Derici, tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüsten korunmak adına evde kendini önlem amaçlı karantinaya aldı. Bütün vaktini evde geçiren Derici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

"BU KADAR GÜZELLEŞECEĞİMİ BİLSEYDİM..."

Makyaj yapıp, mavi gömleğiyle poz veren Derici, fotoğraflarını şu not ile yayınladı: "Bu kadar güzelleşeceğimi bilseydim çoktan tıkardım eve kendimi. Hiçbir açıklama yapmadan beni sev..."

Takipçilerine "Evde kal" mesajı vermeyi de ihmal etmeyen Derici'nin paylaşımları çok sayıda beğeni ve yorum aldı.