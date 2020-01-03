İrem Derici bir gecede her şeyi sildi! Böyle veda etti

İşte Barış Kocaoğlu'nun o yazısı...

SOSYAL MEDYA DETOKSU DEVAM EDİYOR

2019 yılında başlayan bu detoks 2020’de devam edecek gibi. Instagram da cazibesini kaybetmeye başladı. Özellikle ünlüler farkındaysanız eskisi kadar paylaşım yapmıyor. Mesela yılın son günlerinde Hande Yener, tüm paylaşımlarını sildi ve birkaç fotoğraf dışında paylaşım bırakmadı. İrem Derici 30 gün sosyal medya detoksuna başladığını ve bu mecrada olmayacağını da yılın son günü anons etti.

Her şeyin bir sonu olduğunu söylememize rağmen özellikle Instagram’ın etkisinin azalmayacağını düşünenler yanılıyorlar. Bugün beğenilerin gösterilmemesi bile büyük bir kayıp sağladı aslında. Ve çoğu insan artık bu resim paylaşma işinin abartıldığını düşünüyor. Bakalım bu işin sonu nereye gidecek 2020’de.