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  3. İrem Derici aradığı aşkı komşuda buldu! Yunan şarkıcı Konstantinos Argiros ile...

İrem Derici aradığı aşkı komşuda buldu! Yunan şarkıcı Konstantinos Argiros ile...

İrem Derici aradığı aşkı komşuda buldu! Yunan şarkıcı Konstantinos Argiros ile...

Bir süredir yalnız olan şarkıcı İrem Derici, aradığı aşkı komşuda buldu. Ünlü popçunun Yunan müzisyen Konstantinos Argiros ile birliktelik yaşadığı öğrenildi.

Dansçısı Ataberk Özdene ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan İrem Derici, kısa süre önce bu ilişkisine son vermişti. Bir süredir yalnız olan Derici, yeni aşkı komşuda buldu. Yunan şarkıcı Konstantinos Argiros ile düet için Atina’ya giden popçu, ummadığı anda yeni bir aşka yelken açtı.

AŞK PROJESİ

Müzik çalışmaları sırasında yakınlaşan Derici ile Argiros’un arkadaşlığının duygusal bir boyut kazandığı öğrenildi. İki şarkıcı, sosyal medya paylaşımlarıyla da bu romantik beraberliğin sinyallerini verdi.

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