  • $5,7748
  • 6,5271
  • 248.121
  • 90.345
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
06 Haziran 2019 Perşembe 15:08 | Son Güncelleme: 06 Haziran 2019 Perşembe 15:08

İrem Derici anoreksiya olduğu dönemi anlattı: Evimin kapısını açamadım

İrem Derici anoreksiya olduğu dönemi anlattı: Evimin kapısını açamadım

Şarkıcı İrem Derici, yeme bozukluğu olarak bilinen anoreksiya hastası olduğu zorlu dönemi anlattı. Korkunç günler geçirdiğini belirten ünlü şarkıcı, "42 kiloya kadar düştüm. Kaslarım o kadar eridi ki evimin kapısını açamıyordum" dedi.

Ünlü şarkıcı İrem Derici, bugün katıldığı bir programda 42 kiloya kadar düştüğü dönemi izleyicilerle paylaştı.

Zor süreçlerden geçtiğini belirten Derici, hastalığını ve hakkında merak edilenleri şu sözleriyle anlattı:

"Su şişesi açamıyordum, evimin kapısını açamıyordum. Bütün kaslarım erimişti. Sadece domatesle besleniyordum. 100 gram alınca kıyameti kopartıyordum. 1 kilo daha diye diye 42 kiloya düştüm. Sesim gider diye korkmadım, ölürüm diye bir korkum da yoktu. O dönem yaptığım en büyük hata, ailemi dinlememek oldu. Yoğun bakıma düşene kadar tedavi olmadım. Psikolojik tedavi görmeyi reddettiğim için bu hallere düştüm. Çok korkunç günler geçirdim. Beden düzeldi tamam ama kafa o kadar bozuldu ki… 35 kişilik ekibim var. Hadi ben çalışmadım, hazırdan yerim. Bana yıllarca emek veren ekibim var…Bütün konserler tek tek iptal oldu” ifadelerini kullandı.

ANOREKSİYA NEDİR?

Anoreksiya nervoza, anormal derecede düşük vücut ağırlığı belirtisi ile görülen ve hayatı tehdit eden ciddi bir yeme bozukluğudur. Anoreksiya nevroza bozukluğu olan kişiler, ince kalmak konusunda aşırı takıntılıdır ve hepsi normal kilolarının çok altındadır.

Bebeğin Takım Seçimi Rekor Kırdı

Paris´teki 200 bin Euro´luk kuyumcu soygunu kamerada

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.