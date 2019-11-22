Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7168
  • 6,3249
  • 270.644
  • 106235
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. İrem Derici anne olmak istiyor! '40 yaşıma kadar evlenmezsem evlat edineceğim'

İrem Derici anne olmak istiyor! '40 yaşıma kadar evlenmezsem evlat edineceğim'

İrem Derici anne olmak istiyor! '40 yaşıma kadar evlenmezsem evlat edineceğim'

Şarkıcı İrem Derici, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne aldı.

Memleketi Sinop'un Boyabat ilçesi için düzenlenen yardım konserinde hayranlarıyla buluşan ünlü popçu, “Boyabat insanı direkt benimdir. Dilinin kemiği olmayan ama iyi insanlardır. Güzel bir amaç için, memleketim için buradayız” dedi. Uzun süredir hayatında kimse olmayan ünlü isim, “Anne olmayı çok istiyorum. Hem de çok. Tarih koymadım. Tarih koysam da nasıl olacak ki. Hayatımda kimse yok. 32 yaşındayım, 40 yaşıma kadar evlenemezsem evlat edinmeyi düşünüyorum. Hatta, evlat edinmenin şartlarını araştırıyorum” diye konuştu.


Şeyma Subaşı'dan haciz iddialarına açıklama
Masterchef'ten elenen Suna'dan ilk açıklama!
Müge Anlı'dan Palu ailesiyle ilgili şaşırtan itiraf
Hadise'nin gizli aşkı kim? 'İstediği kadar gizlemeye çalışsa da...'
Rüzgar Mağden Gönül Yazar'ı aylardır kandırıyormuş!
<p>ABD’nin Kaliforniya eyaletinde, dünyanın en işlek 5. havalimanı olarak kabul edilen Los Angeles U

Uçağın Motoru Havadayken Alev Aldı!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Çekmeköy'de askeri alanda dev yangın! Gökyüzünü kara dumanlar kapladı

Yavru Kangallar vatan için büyüyor