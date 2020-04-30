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  3. İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan'dan yeni açıklama: Resmen tıkılı kaldık!

İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan'dan yeni açıklama: Resmen tıkılı kaldık!

İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan'dan yeni açıklama: Resmen tıkılı kaldık!

Oyuncu İlayda Akdoğan, koronavirüs salgınının yayılmaya başladığı dönemde İran'a basketbolcu sevgilisini görmeye gidince mahsur kalmıştı. Akdoğan'dan yeni açıklama geldi.

Günaydın'a konuşan İlayda Akdoğan, yeni yaşamlarını böyle anlattı: "Süreç kavga ederek değil, sakin gidiyor. Her geldiğimde zaten uzun kalıyordum. Bu sefer sevgilimin antrenmanı yok. Resmen tıkılı kaldık. Dışarıda yemek yiyemiyoruz, spora gidemiyoruz. Birlikte vakit geçirmeye alıştık. Sabah 5-6 gibi uyumaya başladık. Öğlen uyanıyoruz."


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