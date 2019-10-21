İpler tamamen koptu! Berkay'dan Demet Akalın'a sert yanıt: Bir daha asla barışmam

Demet Akalın, önceki gece Etiler konserinin ardından muhabirlerin sorularını yanıtladı. Saat polemiğiyle ilgili sorular üzerine sert konuşan Akalın, "Beni konuşturmayın. Berkay hanımını sustursun. Bir kadın adamı vezir de eder rezil de!” dedi.

'KÜSER BARIŞIRIZ' DEDİ AMA...

Berkay da önceki gece İstanbul Vadi Açıkhava’da konser verdi. Sahne öncesi soruları yanıtlayan Berkay, Demet Akalın’la yaşanan polemik hakkında şunları söyledi: "İlk başta Demet bizim kardeşimiz, ablamız. Özlem’in ablası. Demet’in huyudur. Sanırım 50 kere küsmüşüzdür. Küser barışırız. Allah razı olsun saat hediye etti. Bu, artık hediye ettiğiniz kişinindir. Arkasından koşmamak, kovalamamak lazım. Hatta kendisi de ‘Bana da hediye geliyor, büyük gelince ben de değiştiriyorum. Sıkıntı yok değiştir’ dedi. Demet’le konuşan benim, Özlem benim yanımdaydı.”

'BU DA KANITI'

Ayrıca Berkay, gazetecilerin "Demet Akalın telefon görüşmesi olmadığını söylüyor. Neler söyleyeceksiniz" sorusu üzerine "Size bir şey göstereceğim" diyerek Akalın’la birbirlerine gönderdikleri mesajları gösterdi. Ardından sözlerine şöyle devam etti: "Bu olay 23-24 Temmuz gibi yaşandı ama şimdi haber oldu. Biz saati değiştirmek istedik. Demet’in aldığı yer çok para isteyince, daha uygun bir yer bulduk. Ben Demet’e kırgınım. Benim karım oyuncu, şarkıcı değil. Karımı bu işlerin içine çekmeyeceksiniz, konuşmayacaksınız. Bir sıkıntı varsa sosyal medya üzerinden yazmaya gerek yok."

'REZİL DEĞİL VEZİR OLDUM'

Son olarak Demet Akalın'ın açıklamaları hakkında 2. Sayfa'ya açıklamalarda bulunan Berkay, sert çıktı. Akalın hakkında zehir zemberek sözler söyleyen şarkıcı, şöyle konuştu:

"Biz saati satmadık. Neden satalım? Bizim öyle bir şeye ihtiyacımız yok. Bizim kendi saatçimiz var Demet’in saatçisi ile bizim saatçi arasında dağlar kadar fark vardı. Değiştirmek istedik anlaşamadık, saati ben Demet’in saatçisine bıraktım. Demet’in de bu durumdan haberi var. Saati almadık fazla para söyledi saati bıraktık. Dükkâna girmeden önce konuştuk Demet’le sonra da konuştuk. Ona da dedim ‘burada saatler çok pahalı, yazık alma buradan’ diye. Demet’te ‘tamam sen halledersin, bak keyfine’ dedi. Kesinlikle yalanım yok, Allah yukarıda saati satma gibi bir durum söz konusu değil. Ben bir daha asla Demet’le barışmayacağım asla! Benim karımın kolundaki saatin fiyatı belli. Ben rezil olmadım, vezir oldum. Karımdan bin kere Allah razı olsun, eksikliğini göstermesin Rabbim!"